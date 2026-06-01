Сбер предотвратил хищение 120 млрд рублей у клиентов с начала 2026 года

Кузнецов сообщил о снижении активности мошенников на 30% в начала 2026 года

Злоумышленники безуспешно пытались похитить у клиентов Сбера порядка 120 млрд рублей с начала 2026 года. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ-2026 рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.

По его словам, система противодействия мошенничеству предотвратила хищения.

При этом он отметил, что банк зафиксировал снижение активности мошенников. Кузнецов уточнил, что объем средств, которые пытались похитить преступники, сократился на 30% в годовом выражении. Он подчеркнул, что эффективность антифрод-процессов банка оказалась одной из самых высоких в мире.

«По классическому телефонному мошенничеству — речь, прежде всего, о массовых обзвонах злоумышленников якобы от имени известных компаний, правоохранительных органов или госструктур, подмене номеров — мы действительно видим важный сдвиг. В Сбере мы фиксируем снижение мошеннической активности: с начала года злоумышленники безуспешно пытались похитить порядка 120 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года — около 170 млрд», — рассказал Кузнецов.

Кроме того, зампред правления Сбера привел данные операторов связи о количестве мошеннических звонков. Так, их число снизилось на 20-75%. В свою очередь, количество случаев дистанционного мошенничества по данным МВД по итогам первого квартала текущего года уменьшилось на 22,7%.