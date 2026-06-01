Армении предписали приостановить сертификацию рыбы для экспорта в РФ

Армения на этой неделе должна приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной для поставок в РФ. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Заявление было опубликовано по итогам инспекции, которую сотрудники российской службы провели на фермах по разведению форели и рыбоперерабатывающих предприятиях в Армении. Результаты проверки оказались неудовлетворительными, при этом половина организаций отказались принять участие в процессе.

«Со 2 июня 2026 года армянской стороне необходимо приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекцию, до урегулирования сложившейся ситуации», — говорится в тексте.

В нем подчеркивается, что два прошедших проверку завода смогут поставлять рыбопродукцию на территорию РФ, только если будут проводить лабораторный мониторинг по показателям безопасности.

30 мая российские власти ввели временные ограничения на ввоз отдельных видов ягод и свежих овощей из Армении. Мера коснулась томатов, огурцов, клубники, перцев и зеленых культур. Как объяснили в Россельхознадзоре, решение было принято из-за роста числа выявляемых нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в РФ.

Ранее в Минэкономразвития РФ прокомментировали ограничения на ввоз товаров из Армении.

 
