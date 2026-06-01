Стал известен размер выплат по каско

Средняя выплата по каско в 2025 году составила около 217 тыс. рублей, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «СберСтрахования». Это примерно в 3,5 раза больше средней цены полиса.

В пресс-службе уточнили, что в Москве по страховым случаям в среднем выплачивали 242 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 228 тыс. рублей.

«Такие цифры показывают, во сколько может обойтись ремонт после аварии, града, падения дерева или действий вандалов. При этом каско не заменяет заводскую гарантию. Каско — добровольная страховка. Она может покрывать повреждения машины при ДТП, граде, наводнении, урагане, падении деревьев, льда или других предметов. В полис также обычно входят угон, вандализм и повреждение стекол. Но каско тоже не действует «на все подряд». По нему не ремонтируют заводской брак и не меняют детали из-за естественного износа. Выплаты может не быть, если машину использовали не так, как указано в договоре. Например, для гонок или работы в такси без нужной опции в полисе», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что после окончания заводской гарантии большинство скрытых дефектов уже обычно проявляется. Но внешние риски остаются — авария, град или упавшая ветка могут случиться и с новой машиной, и с возрастной, подчеркнули в пресс-службе.

