Россиян призвали не увольняться по собственному желанию

Россиянам, которым предлагают уволиться по собственному желанию, нужно вести переговоры об увольнении по соглашению сторон. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

«Официальное сокращение штата (ст. 178 ТК РФ) требует выплат до трех среднемесячных окладов и строгого соблюдения двухмесячного срока уведомления, что в условиях дефицита ликвидности бизнес воспринимает как непосильную нагрузку. Увольнение по собственному позволяет компаниям сократить расходы и обходить квоты и формальные ограничения, накладываемые регуляторами на массовые высвобождения сотрудников. В случае оказания давления работнику крайне важно сохранять хладнокровие и не подписывать никаких документов в день уведомления», — отметил Трепольский.

По его словам, с юридической точки зрения «принуждение к увольнению» — это сложный, но доказуемый процесс: необходимо фиксировать все факты давления (переписка в мессенджерах, аудиозаписи разговоров), письменно запрашивать должностные инструкции и фиксировать выполнение задач, чтобы исключить риск увольнения «по статье» за надуманные дисциплинарные проступки.

«Оптимальной стратегией является выход на переговоры об увольнении по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ) с выплатой компенсации в размере двух-трех окладов, что является разумным компромиссом между интересами бизнеса и защитой прав работника», — подчеркнул Трепольский.

Он призвал россиян не ждать резкого прекращения волны сокращений во второй половине 2026 года. По мнению эксперта, вероятнее всего, процессы стабилизируются на высоком плато. Компании продолжат «расчистку» штатного расписания, избавляясь от дублирующих функций и нерентабельных направлений, сказал эксперт. Этот период станет временем окончательной ревизии кадровых активов — бизнес будет стремиться войти в следующий финансовый цикл с максимально легкой и эффективной структурой, поэтому давление на фонд оплаты труда (ФОТ) сохранится до конца года, считает Трепольский.

Прогнозы эксперта на 2027 год носят умеренно оптимистичный, но селективный характер. По мнению Трепольского, мы вряд ли увидим возвращение к массовому найму «всех со всеми». Скорее всего, начнется фаза «умного рекрутинга», когда компании будут точечно охотиться за высококвалифицированными специалистами, способными обеспечить технологический прорыв или кратный рост эффективности, считает эксперт. По его словам, оптимизация линейного персонала и среднего менеджмента может стать перманентным процессом, который поддерживается внедрением алгоритмического управления и систем ИИ, и это изменит саму архитектуру спроса на труд.

«Наиболее уязвимыми во второй половине 2026 года и в 2027 году останутся отрасли IT, финтеха и digital-маркетинга. В этих секторах происходит переоценка инвестиционных моделей — фокус сместился с захвата доли рынка на операционную прибыльность. Также под ударом окажутся административные позиции и бэк-офис в консалтинге, где автоматизация рутинных задач позволяет сокращать до 30% персонала без потери качества процессов. В категории риска находятся сотрудники с узкой специализацией в устаревающих технологиях и middle-менеджмент, чьи функции контроля все чаще делегируются цифровым системам», — заключил Трепольский.

