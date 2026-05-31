Россияне стали брать отпуска ради заработка на сборе кедровых шишек в тайге

На Алтае, в Томской области, ХМАО, Красноярском крае и других таежных районах РФ начался «шишечный бум»: люди берут отпуска, уезжают в лес на недели и собирают их мешками под видом личных нужд, чтобы заработать. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, утверждая, что это «миллионный бизнес».

По данным канала, мешок шишек на пунктах приема стоит в среднем 2–3 тысячи рублей. Некоторые ставят у себя на дачах станки для отделения орехов от шелухи, поскольку очищенный кедр стоит уже 10–20 тысяч рублей за мешок в зависимости от веса и сорта. Затем орехи идут на производство масел, сладостей, варенья и «таежных деликатесов», которые продают с огромной наценкой.

Сборщики, как пишет SHOT, часто действуют варварскими методами — трясут деревья и бьют по стволам колотушками, потому что им мало упавших шишек. В лесничествах жалуются, что из-за них тайга выглядит как после урагана, а кедры потом хуже плодоносят.

«Шишечный бум» привлекает россиян не первый год: прошлым летом в Томской области полиция при поддержке общественников устраивала лесные рейды и выявляла нелегальных сборщиков, которые жили прямо в тайге и поставляли столько шишек, что их вывозили на грузовиках.

