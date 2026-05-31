Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

Военблогер назвал тревожным знаком для ВСУ приезд Сырского на передовую

Военблогер Рожин связал приезд Сырского на передовую с возможным отходом ВСУ
Roman Chop/AP

Военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале назвал тревожным знаком для Вооруженных сил Украины (ВСУ) приезд главнокомандующего ВСУ Александра Сырского практически на передовую.

Он отметил, что, вероятно, теперь можно ожидать ухода украинских войск из Константиновки.

Сырский прибыл на Константиновское направление в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщается в его аккаунте в соцсети X. На опубликованных кадрах главком проводит инспекцию в штабе, организованном в подвале строения, и изучает оперативные карты.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ отступили на вторую линию обороны, оттянув силы из района освобожденного российскими войсками Гришина в ДНР. Это вынудило украинское командование отвести свои силы с южных окраин Новоалександровки и занять вторую линию обороны вдоль северной прибрежной зоны реки Гришинка. В районе Гришино российская армия развивала наступление в западном и северном направлениях.

Ранее стало известно, чего больше всего не хватает ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, компенсация отдыха и массовый сбой Figma. Главное за 30 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!