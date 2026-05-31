Военблогер назвал тревожным знаком для ВСУ приезд Сырского на передовую

Военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале назвал тревожным знаком для Вооруженных сил Украины (ВСУ) приезд главнокомандующего ВСУ Александра Сырского практически на передовую.

Он отметил, что, вероятно, теперь можно ожидать ухода украинских войск из Константиновки.

Сырский прибыл на Константиновское направление в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщается в его аккаунте в соцсети X. На опубликованных кадрах главком проводит инспекцию в штабе, организованном в подвале строения, и изучает оперативные карты.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ отступили на вторую линию обороны, оттянув силы из района освобожденного российскими войсками Гришина в ДНР. Это вынудило украинское командование отвести свои силы с южных окраин Новоалександровки и занять вторую линию обороны вдоль северной прибрежной зоны реки Гришинка. В районе Гришино российская армия развивала наступление в западном и северном направлениях.

