Эксперты оценили возможные потери Армении от запрета на ввоз клубники в Россию

РИА: Армения потеряет 97% дохода от клубники без доступа к российскому рынку
Виталий Тимкив/РИА Новости

Потеря доступа к российскому рынку может оставить Армению практически без доходов от экспорта клубники. К такому выводу пришло РИА Новости, проанализировав данные платформы ООН Comtrade.

Согласно статистике, за 11 месяцев прошлого года Армения поставила в Россию клубники на $12,14 млн. Общий экспорт этих ягод за тот же период составил $12,51 млн. По расчетам агентства, за весь 2025 год экспорт клубники из Армении в РФ достиг примерно $13,25 млн — это 97% от всего объема ($13,65 млн). Остальные 3% пришлись на ОАЭ ($263 тыс.), Катар ($104 тыс.) и Казахстан.

С 30 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз из Армении томатов, огурцов, перца, зеленных культур и клубники. В ведомстве пояснили, такое решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию.

Кроме того, с 22 мая в России действуют ограничения на ввоз цветов из Армении. В Россельхознадзоре объяснили, что решение приняли в связи с обнаружением зараженных цветов.

Ранее в России оценили потери Армении из-за запрета на ввоз цветов.

 
