Россия ограничит ввоз овощей из Армении

Россельхознадзор ограничит ввоз плодоовощной продукции из Армении. Об этом говорится в сообщении ведомства.

С 30 мая Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении.

В ведомстве объяснили, что решение было принято в связи с «участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию».

С 22 мая в РФ действуют ограничения на ввоз цветов из Армении. В Россельхознадзоре объяснили, что решение было принято в связи с обнаружением зараженных цветов — их качество не соответствовало заявленным стандартам. Ожидается, что мера будет действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал это решение РФ рабочей ситуацией. Он отметил, что подобные вопросы постоянно обсуждаются на саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и заседаниях его межправительственного совета.

Ранее в России оценили потери Армении из-за запрета на ввоз цветов.