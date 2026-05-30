В России сократилось производство дизельного топлива

В России в мае производство дизельного топлива сократилось на 10%. Об этом сообщает агентство Reuters.

По мнению аналитиков агентства, причина — атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Они напомнили, что в апреле в России производство дизельного топлива также снизилось на 10%.

Агентство отмечает, что правительство РФ рассматривает запрет на экспорт топлива. В то же время источники передают, что запрет маловероятен, поскольку ограничения еще больше осложнят работу НПЗ.

До этого в «Газпроме» сообщили, что европейские подземные хранилища показали антирекорды по закачке газа 12-14 мая, демонстрируя минимальные уровни за всю историю. По данным объединенного реестра газовых хранилищ (AGSI), к 30 апреля 2026 года уровень заполненности немецких ПХГ составлял 25,43%.

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный отказ от поставок газа из России с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе весной взлетели на треть.