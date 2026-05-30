В Госдуме рассказали, как изменились правила оформления наследства на дом

При наследовании домов и загородных участков следует проверять корректность их границ по кадастровому реестру. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов. Он перечислил все этапы для установления прав на наследуемое имущество.

«Согласно актуальным нормативно-правовым актам, осуществление сделок с указанными объектами недвижимости стало невозможным без предварительно установленного кадастрового учета границ земельных участков. В свете этих нововведений, при наследовании имущества, включающего земельные участки и капитальные строения, наследники сталкиваются с необходимостью установления границ участка. Наследнику [необходимо] заказать выписку из ЕГРН: если в ней есть графическое приложение с чертежом или схемой участка, значит границы установлены. В случае отсутствия установленных границ, наследник обязан инициировать процедуру открытия дела у нотариуса. Без официального подтверждения невозможно дальнейшее оформление прав на имущество», — сообщил парламентарий.

После получения уведомления нотариуса следует обратиться к кадастровому инженеру, чтобы зафиксировать четкий план участка, заявил депутат.

«Межевой план — основной документ, подтверждающий результаты геодезических измерений и устанавливающий точные границы участка. Следующим шагом является подача заявления в Росреестр, [необходимо предоставить] межевой план, заявление и правоустанавливающие документы на земельный участок и объект капитального строительства. После внесения соответствующих изменений в ЕГРН нотариус выдает наследнику свидетельство о праве на наследство. В соответствии с действующим законодательством, нотариус также обязан самостоятельно направить пакет документов, включающий свидетельство о праве на наследство в Росреестр для регистрации прав собственности. Данный этап завершает процедуру оформления наследства и предоставляет законные основания для распоряжения имуществом», — подытожил он.

