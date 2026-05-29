ФАС усилит цифровой контроль за картелями и платформенными рынками

В Москве на Антимонопольном форуме обсудили новые правила игры для IT-рынка

В Москве прошел Антимонопольный форум-2026, мероприятие было посвящено регулированию цифровых рынков, искусственного интеллекта и развитию конкурентной политики в условиях цифровой экономики и собрало более 400 представителей государственных органов, бизнеса, юридического и экспертного сообщества, сообщили организаторы.

Центральной темой пленарной сессии форума стало развитие цифровых инструментов антимонопольного контроля. Глава ФАС России Максим Шаскольский заявил, что служба последовательно переходит от реагирования на жалобы к проактивному выявлению нарушений с использованием аналитических систем и технологий ИИ. В ходе выступления Шаскольский также привел примеры правоприменительной практики.

Значительное внимание участники форума уделили сделкам M&A на цифровых рынках. Как отметили участники дискуссии, рынок Tech M&A по итогам 2025 года сократился как по количеству сделок, так и по их объему, при этом инвесторы сосредоточились на инфраструктурном ПО, облачных решениях, финтехе и ИИ-сервисах.

Одной из наиболее обсуждаемых стала сессия, посвященная антимонопольным рискам ИИ. Эксперты, в частности, рассмотрели возможные сценарии алгоритмического антиконкурентного поведения.

Отдельный блок был посвящен регулированию цифровых платформ и маркетплейсов. Представители крупнейших компаний обсудили вопросы динамического ценообразования, оценки доминирующего положения платформ и границы вмешательства государства в цифровые бизнес-модели.

Также в рамках форума прошли сессии по антимонопольному регулированию фармацевтической отрасли и борьбе с картелями. Представители ФАС сообщили, что к 2027 году не менее 80% нарушений в сфере картельных соглашений планируется выявлять с использованием цифровой системы «Антикартель» и технологий ИИ.

Председатель Генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов Виталий Дианов отметил, что в условиях ускоряющихся регуляторных изменений ключевое значение приобретают предсказуемость правоприменения и постоянный диалог между государством и бизнесом.

Медиахолдинг Rambler&Co выступил стратегическим информационным партнером форума, «Лента.ру» и «Газета.Ru» — информационными партнерами.

По итогам форума участники подчеркнули растущую роль цифровых технологий в конкурентной политике и необходимость выработки новых подходов к регулированию платформенной экономики и ИИ.