В Сбере рассказали о желании российских компаний использовать ИИ для автоматизации рутины

Более половины российских компаний (56%) хотят использовать ИИ-агентов для автоматизации офисной рутины, следует из результатов исследования российской ИТ-компании «Салют для бизнеса» (входит в группу Сбер).

Исследование показало, что 40,4% опрошенных компаний хотят оптимизировать и автоматизировать офисные процессы, а еще 15,6% — сократить время на рутинные операции.

Больше всего компании хотят оптимизировать обработку документов и документооборот. Также популярными ответами стали «поиск информации в корпоративных базах и документах» и «консультирование клиентов и обработка обращений».

Аналитики отметили, что компании постепенно переходят от отдельных Ии-решений к мультиагентным системам, которые охватывают всю компанию.

«Мы видим, как с ростом числа успешных пилотных ИИ-проектов доверие к технологии растет, а запросы смещаются от точечной автоматизации к системному переводу бизнес-процессов на мультиагентные ИИ-платформы. Когда мы говорим об ИИ-агентах как новых сотрудниках, мы имеем в виду, что бизнес перестал рассматривать это как модный тренд и перешел к четкому пониманию прикладной ценности», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев.

Всего в исследовании, которое провели в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), приняли участие 308 крупных российских компаний.

 
