Матвиенко возмутилась стоимостью поездок в такси для пассажиров с детьми

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась высокой стоимостью поездки в такси для пассажиров с детьми. Об этом она заявила на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

По словам Матвиенко, накануне была проведена контрольная закупка. Такси заказали от здания Совета Федерации на Большой Дмитровке до Нового Арбата. Без детей поездка обошлась бы в 740 рублей, время ожидания — три минуты. С грудным ребенком тариф вырос до 1149 рублей, а ждать машину пришлось бы 24 минуты.

Спикер Совфеда также отметила, что основной объем перевозок такси приходится на несколько крупнейших агрегаторов, и выразила надежду, что они услышат и подключатся к решению демографических проблем. При этом доля семей с детьми в общем объеме перевозок составляет всего 10%.

Обращаясь к министру транспорта Андрею Никитину, Матвиенко заявила, что уверена в его способности решить этот вопрос, и предложила помощь Совета Федерации.

«Если нужно поправить закон о такси, мы готовы подключиться и оказать необходимое содействие», — сказала она.

До этого сообщалось, что средняя цена на такси в России впервые превысила 50 рублей за километр. Дороже всего поездка на такси стоит в Салехарде – 245,4 рубля за километр.

Ранее стало известно, что в России могут появиться скидки в такси для многодетных семей.

 
