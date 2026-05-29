В АКОРТ ответили, грозит ли дефицит овощей и ягод в РФ при запрете поставок из Армении

АКОРТ: дефицита овощей и ягод в РФ не будет даже при запрете поставок из Армении

Предпосылок к дефициту огурцов, помидоров, перца, зелени или клубники в российских магазинах нет, даже если поставки из Армении запретят. Об этом заявил РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

«У крупных сетей выстроена диверсифицированная система поставок, которая позволяет оперативно перераспределять объемы между поставщиками из разных стран», — сказал он.

При этом основную долю овощей дает отечественная продукция, отметил Богданов.

По его данным, доля импорта огурцов составляет около 15%, их в основном поставляют из Азербайджана. Доля импортных томатов — около 30%, их везут из Азербайджана, Македонии, Марокко и Узбекистана. Сладкий перец, помимо Армении, поступает из Гвинеи, Израиля, Ирана и Турции, доля импорта — около 39%. Что касается зелени и салатов, их ассортимент составляет от 20 до более чем 180 позиций при доле импорта около 20%. Наряду с Арменией поставки идут из Ирана, Израиля, Ливана, Китая и Таиланда.

Богданов отметил, что клубника сейчас поступает в основном из российских хозяйств, начался сезон первого урожая. Импортная доля составляет около 25%.

До этого Россельхознадзор сообщил, что с 30 мая вводит временные ограничения на ввоз из Армении томатов, огурцов, перца, зеленных культур и клубники. В ведомстве решение объяснили участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию.

Ранее в России ограничили ввоз армянских цветов.