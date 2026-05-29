В Сбере рассказали, как ускорить рост кредитования

Благодаря сильному рублю российские компании могут выгодно закупать импортное оборудование, заявил в интервью «Интерфаксу» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Спрос стабильно ниже среднего. Мы по году видим рост примерно в 10%, и это в основном оборотное кредитование», — сказал он.

Ведяхин отметил, что сильный рубль является вызовом для российской экономики и бюджета.

«У этой ситуации есть плюс. Те компании, которые хотят развивать свое производство, могут на сильном рубле делать очень выгодные закупки импортного оборудования. Мы искренне надеемся, что это будет происходить, мы готовы давать рубль», — сказал он.

По словам Ведяхина, большинство игроков российского рынка научились делать финансовые транзакции далеко за пределы России.

«В любую страну мира мы можем поставить деньги, это вопрос длительности, стоимости и рисков этой транзакции. Говорить о том, что нам для этого нужно открывать там филиал, покупать банк или еще что-то — точно нет», — отметил первый зампред правления Сбера.

Он добавил, что кредитование хорошо запускается при реальной ставке 6%.

«Если на конец 2026 года инфляция ожидается 6% минус, то при 12%-ной ключевой ставке может начаться рост кредитования», — подчеркнул он.

Также Ведяхин рассказал, как в Сбере оценивают риски по кредитному портфелю аэропорта Домодедово с учетом падения пассажиропотока.

«Аэропорту очень тяжело, основной удар падения трафика в московском авиаузле после 2019 года пришелся именно на Домодедово. Но мы убеждены, что команда МАШ обладает всеми необходимыми компетенциями для восстановления финансовой устойчивости предприятия. Со стороны Сбербанка мы нацелены на то, чтобы оказать новому акционеру поддержку в его задаче», — заключил Ведяхин.