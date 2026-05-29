В Минэке прокомментировали ограничения на ввоз товаров из Армении в Россию

Решетников: ограничения на ввоз товаров из Армении не повлияют на РФ

Ограничения на ввоз ряда товаров из Армении не повлияют негативно на российские рынки. Об этом «Известиям» заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«По нашим рынкам, конечно, влияния не будет. <...> Все-таки это нишевые достаточно товары, и основной объем мы всегда удовлетворяем за счет собственного производства», — сказал министр.

Решетников добавил, что Россия ценит всех своих поставщиков товаров, однако их структура диверсифицирована, благодаря чему негативные последствия от ухода Армении не возникнут.

С 30 мая Россельхознадзор ограничит ввоз плодоовощной продукции из Армении. Речь идет в частности о запрете на поставки томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Ведомство объяснило это решение многочисленными нарушениями и угрозой фитосанитарной безопасности России.

Кроме того, с 22 мая под временный запрет попал ввоз цветов из Армении. В Россельхознадзоре объяснили, что решение было принято в связи с обнаружением зараженных цветов — их качество не соответствовало заявленным стандартам. Ожидается, что мера будет действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств.

Ранее в РФ остановили продажу более 60 млн бутылок воды из Армении.