В Минэке прокомментировали ограничения на ввоз товаров из Армении в Россию

Ограничения на ввоз ряда товаров из Армении не повлияют негативно на российские рынки. Об этом «Известиям» заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
«По нашим рынкам, конечно, влияния не будет. <...> Все-таки это нишевые достаточно товары, и основной объем мы всегда удовлетворяем за счет собственного производства», — сказал министр.
Решетников добавил, что Россия ценит всех своих поставщиков товаров, однако их структура диверсифицирована, благодаря чему негативные последствия от ухода Армении не возникнут.
С 30 мая Россельхознадзор ограничит ввоз плодоовощной продукции из Армении. Речь идет в частности о запрете на поставки томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Ведомство объяснило это решение многочисленными нарушениями и угрозой фитосанитарной безопасности России.
Кроме того, с 22 мая под временный запрет попал ввоз цветов из Армении. В Россельхознадзоре объяснили, что решение было принято в связи с обнаружением зараженных цветов — их качество не соответствовало заявленным стандартам. Ожидается, что мера будет действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств.
Ранее в РФ остановили продажу более 60 млн бутылок воды из Армении.