В июне часть пенсионеров получит деньги раньше

Часть российских пенсионеров получит июньские выплаты раньше обычного из-за празднования Дня России и переносов, связанных с выходными днями. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, День России в 2026 году приходится на пятницу, 12 июня, поэтому нерабочий период продлится до 14 июня включительно. В связи с этим пенсии, дата выплаты которых совпадает с праздничными или выходными днями, будут перечислены заранее — в последний рабочий день перед ними.

Парламентарий уточнил, что специально обращаться в Социальный фонд не нужно — перенос производится автоматически. Так, гражданам, которым пенсия обычно приходит 6 или 7 июня, средства перечислят 5 июня. Получатели выплат, назначенных на 12, 13 и 14 июня, получат деньги 11 июня.

Также изменения коснутся выплат, приходящихся на выходные 20–21 июня и 27–28 июня. В первом случае средства поступят 19 июня, во втором — 26 июня. Говырин подчеркнул, что размер пенсии останется прежним, изменится только дата зачисления.

При этом график детских пособий останется без изменений. Единое пособие на детей до 17 лет, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей и выплата на ребенка военнослужащего по призыву будут перечислены 3 июня. Ежемесячная выплата из средств материнского капитала поступит 5 июня, а работающие родители получат пособие по уходу за ребенком до полутора лет до 8 июня.

Депутат отметил, что для граждан, чьи даты выплат не совпадают с праздниками и выходными днями, никаких изменений не предусмотрено. Пенсии на банковские карты, как и прежде, будут перечисляться с 3 по 25 июня в зависимости от графика регионального отделения Социального фонда. Доставка через Почту России будет осуществляться с 1 по 25 июня.

Говырин также напомнил, что досрочная выплата не является дополнительной мерой поддержки и не предусматривает никаких надбавок. Он рекомендовал учитывать более раннее поступление средств при планировании расходов, поскольку следующая выплата пройдет уже по обычному графику в июле.

Ранее с 1 июня некоторым категориям пенсионеров в России повысили пенсии.