Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Бизнес

В июне часть пенсионеров получит деньги раньше

Депутат Говырин: россиянам досрочно выплатят пенсии в июне из-за Дня России
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Часть российских пенсионеров получит июньские выплаты раньше обычного из-за празднования Дня России и переносов, связанных с выходными днями. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, День России в 2026 году приходится на пятницу, 12 июня, поэтому нерабочий период продлится до 14 июня включительно. В связи с этим пенсии, дата выплаты которых совпадает с праздничными или выходными днями, будут перечислены заранее — в последний рабочий день перед ними.

Парламентарий уточнил, что специально обращаться в Социальный фонд не нужно — перенос производится автоматически. Так, гражданам, которым пенсия обычно приходит 6 или 7 июня, средства перечислят 5 июня. Получатели выплат, назначенных на 12, 13 и 14 июня, получат деньги 11 июня.

Также изменения коснутся выплат, приходящихся на выходные 20–21 июня и 27–28 июня. В первом случае средства поступят 19 июня, во втором — 26 июня. Говырин подчеркнул, что размер пенсии останется прежним, изменится только дата зачисления.

При этом график детских пособий останется без изменений. Единое пособие на детей до 17 лет, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей и выплата на ребенка военнослужащего по призыву будут перечислены 3 июня. Ежемесячная выплата из средств материнского капитала поступит 5 июня, а работающие родители получат пособие по уходу за ребенком до полутора лет до 8 июня.

Депутат отметил, что для граждан, чьи даты выплат не совпадают с праздниками и выходными днями, никаких изменений не предусмотрено. Пенсии на банковские карты, как и прежде, будут перечисляться с 3 по 25 июня в зависимости от графика регионального отделения Социального фонда. Доставка через Почту России будет осуществляться с 1 по 25 июня.

Говырин также напомнил, что досрочная выплата не является дополнительной мерой поддержки и не предусматривает никаких надбавок. Он рекомендовал учитывать более раннее поступление средств при планировании расходов, поскольку следующая выплата пройдет уже по обычному графику в июле.

Ранее с 1 июня некоторым категориям пенсионеров в России повысили пенсии.

 
Теперь вы знаете
Досрочная выплата пенсий, льготы на капремонт и обязательный экзамен по физкультуре. Что нового к утру 29 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!