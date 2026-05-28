В Сбере отметили влияние сильного рубля на кредитование бизнеса

Сильный рубль дал компаниям возможность импортировать оборудование. Об этом в интервью «Интерфаксу» в преддверии ПМЭФ рассказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, банк выразил готовность финансировать это направление.

Первый зампред правления Сбера рассказал о перспективах развития корпоративного кредитования в этом году. Он обсудил качество портфеля, запросы на реструктуризацию, развитие экосистемы для юрлиц и продвижение ее услуг и сервисов за рубежом.

Ведяхин уточнил, что высокие ставки не привели к остановке кредитования в России, несмотря на опасения.

«Компании продолжали привлекать кредиты, но делали это в основном для пополнения оборотных средств, а не под новые инвестиционные проекты. Осторожное снижение ключевой ставки пока существенно не изменило ситуацию — Сбер по-прежнему фиксирует минимальный спрос корпоративных клиентов на инвестиционные кредиты, хотя в текущих условиях и видит возможности для компаний и готов их финансировать», — сказал он.

 
