Профессор экономики раскрыл, как снизить ставку по старому кредиту

Лучше не обременять себя кредитами, поскольку банки реже выдают займы клиентам с высокой долговой нагрузкой. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал профессор экономического факультета НИУ ВШЭ Николай Берзон. Экономист раскрыл, как можно снизить проценты по старым кредитам.

«На мой взгляд, максимальный предел долговой нагрузки не более 25% [ежемесячных платежей по кредитам от заработной платы]. А иначе человек взял кредит, потом его надо обслуживать. Какие-то кредиты гасятся ежемесячно, по каким-то кредитам выплаты идут раз в квартал и так далее. Но даже банки перестают выдавать ипотеку, если у человека уже долговая нагрузка с выше 25%. Потому что если еще он сейчас возьмет в банке кредит, у него долговая нагрузка вырастет, это очень рискованно», — сказал он.

Снизить ставку по старому кредиту можно по программе рефинансирования, объяснил эксперт.

«Ставки у нас меняются, еще полтора года назад они были очень высокими. Сейчас, когда ЦБ начал снижать процентную ставку, можно брать кредиты под более низкую ставку и некоторые банки предлагают программу рефинансирования старых долгов. И вот это хорошая вещь. При рефинансировании долгов старые никто не списывает. Единственное, условно говорю, вместо 20% по старому кредиту будете платить 17%. А списать долги, это только через процедуру банкротства, но до этого лучше не доходить», — подчеркнул эксперт.

