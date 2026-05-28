В Сбербанке рассказали о росте спроса компаний на реструктуризацию кредитов

Александр Ведяхин: у Сбера нет проблем с обслуживанием долгов компаний

Среди компаний в России вырос спрос на реструктуризацию кредитов, но никакой драмы нет, заявил в интервью «Интерфаксу» накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

«Мы регулярно делаем реструктуризации, это обычная практика. Сейчас спрос подрос, это правда, но говорить о том, что у нас массовая реструктуризация в портфеле, нельзя», — сказал Ведяхин.

«Действительно сейчас клиентам непросто, особенно экспортерам. Высокая ключевая ставка и крепкий рубль приводят к тому, что денежный поток в рублях у них сокращается, а кредиты они брали в рублях. Те компании, у которых не было достаточно большого запаса прочности, начинают испытывать сложности, и мы делаем реструктуризацию», — сказал он.

Ведяхин добавил, что ситуация с обслуживанием долга напряженная, но управляемая.

«Кризис, массовая реструктуризация, необходимость резкого создания резервов - мы такого не видим. Точечно есть проблемы, мы их лечим», — отметил первый зампред правления Сбера.

По словам Ведяхина, Сбер старается выдавать компаниям с высоким долгом минимальное количество новых кредитов.

«Для таких заемщиков кредитование становится еще дороже. Повышенные процентные расходы еще больше ухудшают финансовое состояние этих компаний, нам требуется создавать больше резервов. Это не значит, что мы вообще не выдаем таких кредитов, но мы долго размышляем перед их выдачей», — заключил он.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года.