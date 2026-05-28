Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Сбербанке рассказали о росте спроса компаний на реструктуризацию кредитов

Александр Ведяхин: у Сбера нет проблем с обслуживанием долгов компаний
Пресс-служба Сбера

Среди компаний в России вырос спрос на реструктуризацию кредитов, но никакой драмы нет, заявил в интервью «Интерфаксу» накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

«Мы регулярно делаем реструктуризации, это обычная практика. Сейчас спрос подрос, это правда, но говорить о том, что у нас массовая реструктуризация в портфеле, нельзя», — сказал Ведяхин.

Он отметил, что банк регулярно делает реструктуризацию.

«Действительно сейчас клиентам непросто, особенно экспортерам. Высокая ключевая ставка и крепкий рубль приводят к тому, что денежный поток в рублях у них сокращается, а кредиты они брали в рублях. Те компании, у которых не было достаточно большого запаса прочности, начинают испытывать сложности, и мы делаем реструктуризацию», — сказал он.

Ведяхин добавил, что ситуация с обслуживанием долга напряженная, но управляемая.

«Кризис, массовая реструктуризация, необходимость резкого создания резервов - мы такого не видим. Точечно есть проблемы, мы их лечим», — отметил первый зампред правления Сбера.

По словам Ведяхина, Сбер старается выдавать компаниям с высоким долгом минимальное количество новых кредитов.

«Для таких заемщиков кредитование становится еще дороже. Повышенные процентные расходы еще больше ухудшают финансовое состояние этих компаний, нам требуется создавать больше резервов. Это не значит, что мы вообще не выдаем таких кредитов, но мы долго размышляем перед их выдачей», — заключил он.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!