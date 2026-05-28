Сбер в 2026 году выделил 112 млрд рублей на кредитование сезонных работ в АПК

Сбер с начала 2026 года выделил 112 млрд рублей на кредитование сезонных полевых работ в АПК РФ. Об этом в интервью «Интерфаксу» в преддверии ПМЭФ рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

По его словам, этот показатель на 11% превысил выдачу кредитов за аналогичный период прошлого год.

Ведяхин уточнил, что всего с начала текущего года банк выдал предприятиям АПК кредитов на сумму 480 млрд рублей. В том числе в рамках программы господдержки выделили 98 млрд рублей.

Первый зампред правления банка напомнил, что в 2025 году Сбер по льготным программам для АПК заключил договоры по краткосрочным кредитам в объеме 309 млрд рублей. При этом по инвестиционным направлениям заключили соглашения на сумму порядка 50 млрд рублей.

«По сравнению с 2024 годом мы наблюдаем снижение льготного инвестиционного кредитования, при этом общий кредитный портфель по отрасли в Сбере подрос немножко — плюс 2%», — добавил Ведяхин.

В банке уточнили, что льготное кредитование остается одной из наиболее востребованных у аграриев форм господдержки. По данным Минсельхоза РФ, в 2025 году на субсидирование льготных кредитов направили 250 млрд рублей с учетом обслуживания ранее предоставленных средств. Кроме того, в текущем году в бюджете на эти цели предусмотрели 123 млрд рублей.