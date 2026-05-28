Жители ЖК от MR Group пожаловались на очереди к лифтам по 40 минут

«Осторожно, Москва»: в ЖК «Савеловский сити» от MR Group люди ждут лифт 40 минут

Жители ЖК «Савеловский сити» от застройщика MR Group на северо-востоке Москвы пожаловались на проблемы с лифтами в 47-этажном доме. По их словам, из-за неисправностей людям приходится подолгу ждать в душном подъезде, чтобы попасть домой. Об этом со ссылкой на слова жильцов пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как рассказали жильцы, ожидание лифта может занимать около 40 минут. Особенно сложно приходится родителям с маленькими детьми и колясками: они вынуждены стоять в очереди вместе с другими жителями.

В холле дома разместили объявление, в котором причиной остановки лифтов были названы технические неполадки. При этом жильцы утверждают, что проблема тянется не первый день.

«До этого мы с жителями писали коллективное письмо по факту неработающих лифтов, но после этого перестал работать еще один. Родители с колясками вынуждены стоять в подъезде десятки минут и ждать», — рассказали жители.

По словам жильцов, из-за ситуации в доме каждый день образуются очереди к работающим лифтам.

