Россияне предпочитают покупать квартиры с ремонтом

Ремонт становится одним из ключевых факторов выбора жилья у россиян. Среди тех, кто рассматривает покупку квартиры в новостройке, 90% опрошенных планируют приобрести жилье с отделкой или ремонтом от застройщика. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Лемана ПРО» («Газета.Ru»).

23% опрошенных рассматривают предчистовую отделку, 22% — чистовую, 20% — косметический ремонт от застройщика, 16% — евроремонт под ключ, 9% — дизайнерский ремонт под ключ.

Большинство покупателей новостроек готовы доплачивать за готовый ремонт: 42% — 10–20% от стоимости квартиры без ремонта, 29% — до 10%, 16% — 20–30%, а 3% — более 30%. Не готовы к дополнительным расходам лишь 10% респондентов.

Готовую отделку или ремонт от застройщика чаще выбирают из-за возможности быстрее въехать в квартиру — этот фактор отметил каждый второй респондент (52%). Среди других преимуществ участники называли экономию времени (43%), понятную итоговую стоимость и снижение стресса (по 35%), гарантию на работы (33%), экономию средств (22%), возможность включить ремонт в ипотеку и отсутствие необходимости самостоятельно искать подрядчиков (по 13%).

Покупатели, рассматривающие квартиру без отделки или с предчистовой отделкой, чаще всего объясняют это желанием самостоятельно выбрать материалы (61% опрошенных). Еще 57% хотят создать интерьер по своему вкусу, 39% — контролировать качество работ. 35% отметили, что на рынке мало подходящих вариантов с готовым ремонтом, 26% считают покупку квартиры без отделки более выгодной по бюджету, 9% не доверяют качеству отделки от застройщика.

На вторичном рынке состояние ремонта также становится важным критерием выбора недвижимости. Среди покупателей готового жилья от собственника 79% учитывают его при принятии решения о покупке квартиры. При этом 33% приобрели или хотели бы приобрести квартиру с готовым ремонтом, который им нравится. Еще 33% готовы рассматривать любой ремонт, если их устраивает цена, 26% предпочитают базовый косметический ремонт с возможностью доработать жилье под себя. Только 8% купили или планируют купить квартиру без ремонта, чтобы сделать все по своему вкусу.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

