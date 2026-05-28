Сбер снизил долю долларовых кредитов до 4% в 2025 году

Сбер заявил о снижении доли кредитов в долларах за 2025 год. Об этом в интервью РИА «Новости» в преддверии ПМЭФ рассказал зампред правления банка Анатолий Попов.

По его словам, за прошлый год этот показатель снизился с 6% до 4%. При этом до конца 2026 года банк прогнозирует дальнейшее снижение до 3%.

Кроме того, Попов рассказал о положении с кредитами в валютах дружественных стран в корпоративном кредитном портфеле банка. Он уточнил, что на текущий момент их доля составляет 8%.

Зампред правления Сбера отметил, что дальнейший рост будет зависеть от наличия ликвидности в банковской системе.

«Если говорить о долларах и евро, то на протяжении нескольких лет «Сбер» планомерно проводит работу по сокращению портфеля в этих валютах. За 2025 год их доля снизилась с 6% до 4% и будет продолжать снижаться в 2026 году. До конца года мы прогнозируем долю таких кредитов на уровне 3%», — сказал Попов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в 2026 году в 29-й раз. Мероприятия запланированы с 3 по 6 июня. Масштабное событие соберет представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества из десятков стран.