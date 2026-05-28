В России предложили ввести уголовное наказание за пищевой фальсификат

В России торговые сети и поставщики все чаще используют в продуктах более дешевое и менее качественное сырье, фактически подменяя состав товара. Сейчас такие нарушения обычно заканчиваются штрафами, хотя речь идет о пищевом фальсификате. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на обращение Московского общества защиты потребителей в Генпрокуратуру.

По данным издания, общественники предложили ввести уголовную ответственность за производство и продажу фальсифицированных продуктов. Также они считают необходимым обязать торговые сети проверять качество товаров, которые попадают на полки. Сейчас прямой обязанности проводить такой контроль у ритейлеров нет. В обращении говорится, что за последние несколько лет Роспотребнадзор и Россельхознадзор вынесли десятки предостережений по фактам подтвержденной фальсификации. Однако, как утверждают общественники, часть нарушителей после этого не прекратила продажу таких товаров.

Среди сетей, где, по версии заявителей, выявлялись проблемы с контролем качества продукции, названы «Доброцен», «Светофор», «Лента», «Магнит», «Спар» и «Дикси».

Авторы обращения считают, что действующих штрафов недостаточно, поскольку они не останавливают недобросовестных производителей и поставщиков. По их мнению, уголовная ответственность может стать более серьезным сдерживающим механизмом для компаний, которые зарабатывают на подмене сырья и вводят покупателей в заблуждение.

