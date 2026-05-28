Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В России предложили ввести уголовное наказание за пищевой фальсификат

«Известия»: общественники предложили сажать в тюрьму за пищевой фальсификат
Мария Девахина/РИА Новости

В России торговые сети и поставщики все чаще используют в продуктах более дешевое и менее качественное сырье, фактически подменяя состав товара. Сейчас такие нарушения обычно заканчиваются штрафами, хотя речь идет о пищевом фальсификате. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на обращение Московского общества защиты потребителей в Генпрокуратуру.

По данным издания, общественники предложили ввести уголовную ответственность за производство и продажу фальсифицированных продуктов. Также они считают необходимым обязать торговые сети проверять качество товаров, которые попадают на полки. Сейчас прямой обязанности проводить такой контроль у ритейлеров нет. В обращении говорится, что за последние несколько лет Роспотребнадзор и Россельхознадзор вынесли десятки предостережений по фактам подтвержденной фальсификации. Однако, как утверждают общественники, часть нарушителей после этого не прекратила продажу таких товаров.

Среди сетей, где, по версии заявителей, выявлялись проблемы с контролем качества продукции, названы «Доброцен», «Светофор», «Лента», «Магнит», «Спар» и «Дикси».

Авторы обращения считают, что действующих штрафов недостаточно, поскольку они не останавливают недобросовестных производителей и поставщиков. По их мнению, уголовная ответственность может стать более серьезным сдерживающим механизмом для компаний, которые зарабатывают на подмене сырья и вводят покупателей в заблуждение.

Ранее сообщалось, что «Магнит» впервые за 20 лет ушел в убыток.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!