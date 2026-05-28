«Ингосстрах» рассчитал стоимость страховки для электромобиля Ferrari Luce

Полис ОСАГО на Ferrari Luce в «Ингосстрахе» составит порядка 20 тыс. рублей

«Ингосстрах» рассчитал стоимость страхования нового электромобиля Ferrari. Об этом сообщили в пресс-службе страховой компании.

Как подчеркнул заместитель гендиректора по розничному бизнесу «Ингосстраха» Владимир Храбрых, компания пристально следит за всеми новинками в автопроме.

Уточняется, что стоимость полиса ОСАГО в «Ингосстрахе» для мужчины 30 лет со стажем 10 лет составит порядка 20 тыс. рублей. При этом полис каско для водителя с теми же данными оценили примерно в 1,6 млн рублей.

Напомним, Ferrari представил первую электрическую модель под названием Luce. Крупный пятиместный автомобиль оснастили задними дверьми, открывающимися в противоположную передним сторону. Электромобиль получил четыре электромотора с совокупной мощностью 1050 лошадиных сил. Цены на электрокар стартуют от 550 тыс. евро.