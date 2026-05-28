«Ингосстрах» рассчитал стоимость страховки для электромобиля Ferrari Luce

Полис ОСАГО на Ferrari Luce в «Ингосстрахе» составит порядка 20 тыс. рублей
«Ингосстрах» рассчитал стоимость страхования нового электромобиля Ferrari. Об этом сообщили в пресс-службе страховой компании.

Отмечается, что специалисты компании проанализировали цены на полисы для новинки итальянского автопроизводителя.

Как подчеркнул заместитель гендиректора по розничному бизнесу «Ингосстраха» Владимир Храбрых, компания пристально следит за всеми новинками в автопроме.

«Наша компания предлагает полисы автострахования для различных автомобилей, а также дополнительную защиту, позволяющую обеспечить комфортное владение автомобилем», — отметил он.

Уточняется, что стоимость полиса ОСАГО в «Ингосстрахе» для мужчины 30 лет со стажем 10 лет составит порядка 20 тыс. рублей. При этом полис каско для водителя с теми же данными оценили примерно в 1,6 млн рублей.

Напомним, Ferrari представил первую электрическую модель под названием Luce. Крупный пятиместный автомобиль оснастили задними дверьми, открывающимися в противоположную передним сторону. Электромобиль получил четыре электромотора с совокупной мощностью 1050 лошадиных сил. Цены на электрокар стартуют от 550 тыс. евро.

 
