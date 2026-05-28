Россиянам разрешат иметь более пяти карт одного банка

Депутат Боярский: гражданам РФ разрешат иметь более пяти карт одного банка
Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что россиянам разрешат иметь более пяти карт одного банка, но их количество в целом не должно превышать 20 штук. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, соответствующие изменения будут внесены во второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам.

«Исключены положения о том, что в одном банке у клиента может быть не более 5 платежных карт. Поэтому [максимум] 20, но в том числе с возможностью все 20 открыть в одном банке», — пояснил Боярский.

Президент России Владимир Путин в декабре 2025 года анонсировал разработку этого пакета мер против мошенников, уточняя, что он уже «на подходе». Предполагается, что он усилит действие двух предыдущих пакетов, первый из которых вступил в силу с июля, а второй был одобрен правкомиссией по законопроектной деятельности в конце 2025 года.

Среди уже действующих и согласованных мер — право абонентов на отказ от спам-звонков и рассылок, введение специальных сим-карт для детей, лимит количества банковских карт на человека и другие. Кроме того, россияне получили возможность установить самозапрет на оформление займов, чтобы мошенники не могли тайно взять кредит от их имени.

Ранее эксперты РОЦИТ рассказали о схемах мошенников для доступа к деньгам россиян.

 
