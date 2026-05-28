В Минпромторге прокомментировали изменения перечня параллельного импорта

Минпромторг России не рассматривает дополнительные изменения перечня по параллельному импорту. Об этом сообщил статс-секретарь — замглавы ведомства Роман Чекушов в кулуарах V Евразийского экономического форума на вопрос агентства, ожидается ли сокращение в новом перечне параллельного импорта каких-то дополнительных номенклатур, передает РИА Новости.

Он рассказал, что новый перечень по параллельному импорту вступил в силу 27 мая.

«Пока каких-либо дополнительных изменений мы не рассматриваем», — сказал он, добавив, что ведомство будет работать с заявками бизнеса в течение 2026 года.

С 27 мая в России начал действовать обновленный список товаров для параллельного импорта. Из перечня убрали некоторые электротовары, в том числе компьютеры Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung и Toshiba. Минпромторг объяснил, что товары исключают из списка, если в стране есть локализованное производство или аналоги. Ведомство считает, что в России есть отечественные заменители этих продуктов.

