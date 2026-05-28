Россияне признались, что им трудно работать летом

Более 50% опрошенных россиян считают, что летом работать труднее всего. 17% готовы даже уволиться летом, чтобы было время на отдых. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» («есть у «Газеты.Ru»»).

Говоря о причинах летней усталости на рабочем месте, 34% участников исследования сообщили, что в теплое время года им сложнее сохранять мотивацию, 27% отметили, что летом чаще чувствуют себя утомленными, 21% заявили, что их работе мешают традиционные летние развлечения — пикники, прогулки, поездки на дачу, а еще 18% признались, что летом трудно работать из-за отпусков коллег, задачи которых приходится выполнять.

Подавляющее большинство респондентов (61%) признались, что именно летом начинают сильнее ощущать усталость от работы. Среди этой группы анкетируемых 44% готовы компенсировать свое состояние длительным отпуском, который они специально откладывают на летний период. Еще 21% признались, что просто снижают интенсивность выполнения рабочих задач в летний период или раньше уходят с работы. 18% договариваются с работодателем об удаленном графике работы на летние месяцы. Еще 17% стараются менять работу именно в летний период, чтобы было время на отдых.

Наиболее часто о том, чтобы уволиться в летний период, задумываются россияне в возрасте от 25 до 34 лет. Среди них такой вариант рассматривают 29% респондентов. В группе от 18 до 24 лет о желании сделать длительную паузу в работе сообщили 17% участников опроса. Среди россиян старше 45 лет подобных взглядов придерживаются только 9%. Чаще остальных о летнем увольнении задумываются специалисты, работающие в области IT, маркетинга, продаж и психологии.

Несмотря на желание сделать паузу, большинство россиян выбирают более осторожные стратегии отдыха. В этом году 38% опрошенных планируют ограничиться стандартным оплачиваемым отпуском. Еще 24% готовы брать дополнительные выходные между праздниками и уикендами, чтобы продлить отдых. О намерении оформить отпуск без содержания сообщили 15% участников исследования. Полностью сменить рабочий ритм на лето за счет перехода на фриланс или временную подработку готовы 11% анкетируемых. Еще 12% признались, что пока не определились со своим форматом летнего отдыха.

22% участников исследования сообщили о готовности временно снизить уровень дохода ради более комфортного летнего графика работы. Еще 9% респондентов заявили, что согласились бы на четырехдневную рабочую неделю в летние месяцы даже при частичном сокращении зарплаты.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

