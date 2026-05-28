Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

Финансист Смирнов: доллар будет стоить более 71,3 рубля на следующей неделе

На следующей неделе доллар будет стоить 71,5–73,5 рубля, евро — 82,5–84,5 рубля, юань — 10,4–10,7 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«На будущей неделе валютные пары могут прийти в движение. Баланс факторов качнется не в пользу рубля. Завершится налоговый период, с ним с рынка уйдет часть валютного предложения. Кроме того, Минфин с конца будущей недели может увеличить покупки валюты по бюджетному правилу в 2–2,5 раза, что позволит абсорбировать больше поступающей высокой экспортной валютной выручки, что должно ослаблять рубль. Плюс стартует сезон отпусков, когда повышается физический спрос на иностранные деньги», — отметил Смирнов.

Но он призвал не ждать резкого ослабления рубля. Во-первых, сохранятся высокие продажи валюты от неэнергетического экспорта, пояснил финансист. Во-вторых, нефтегазовые экспортеры могут продавать больше валюты, добавил Смирнов. В-третьих, активность импортеров пока относительно слабая, а оживление импорта сезонно наблюдается, как правило, в третьем квартале, заключил эксперт.

По данным Investing.com, 27 мая доллар на внебиржевом рынке стоил более 70,8 рубля, евро — более 82,4 рубля. Курс юаня на Мосбирже превышал 10,4 рубля.

