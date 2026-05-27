В России могут ввести уголовную ответственность для черных «майнеров»

Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг цифровой валюты и деятельность операторов майнинговой инфраструктуры без включения в соответствующие реестры. Документ внесло на рассмотрение правительство РФ, уточняется на сайте нижней палаты парламента.

Под действие законопроекта попадают случаи, когда в результате майнинговой деятельности получен доход или причинен ущерб на сумму свыше 3,5 млн рублей (крупный размер). Наказание за это предусматривается в виде штрафа до 1,5 млн рублей, обязательных работ на 480 часов либо принудительных работ на срок до двух лет.

Если преступление совершено организованной группой, привело к получению дохода в особо крупном размере (от 13 млн рублей) или причинило такой же ущерб, то штраф вырастет до 2,5 млн рублей, а принудительные работы или лишение свободы могут составить до пяти лет (со штрафом до 400 тысяч рублей или без него).

Законопроект также допускает конфискацию имущества и освобождение от ответственности при условии возмещения ущерба.

Первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин назвал принятие документа важным шагом, а незаконный майнинг — системной проблемой. По его словам, за прошлый год майнеры нанесли регионам ущерб на 4,7 млрд рублей — больше, чем за предыдущие пять лет вместе взятые.

Вице-спикер ГД подчеркнул, что легальный майнинг в случае принятия законопроекта по-прежнему будет разрешен — при условии, что занимающиеся им предприниматели будут работать в правовом поле и платить налоги.

