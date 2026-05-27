Российские банки собрались обязать объяснять отказ в кредите

В Госдуме предложили обязать банки раскрывать причины отказа в кредите
Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили обязать банки раскрывать причины отказа в выдаче кредитов физлицам, а также представителям малого и среднего бизнеса. Соответствующее письмо направили главе Банк России Эльвире Набиуллиной, сообщает ТАСС.

Авторы инициативы считают, что заемщикам следует объяснять причины отказа по обобщенным категориям. Среди них депутаты назвали недостаточные финансовые показатели, высокую долговую нагрузку, плохую кредитную историю, нехватку обеспечения, несоответствие условиям программы кредитования, ошибки или неполные документы, а также наличие просроченной задолженности и исполнительных производств.

Кроме того, парламентарии предложили упростить процедуру исправления кредитной истории через единый цифровой механизм. По их мнению, после отказа банк мог бы направлять клиенту инструкцию в личный кабинет или мобильное приложение с пояснением, как получить кредитный отчет, оспорить данные и какие документы для этого потребуются.

Авторы обращения считают, что такая мера сделает процесс отказа в кредите более понятным для граждан и бизнеса, поможет сократить число повторных необоснованных заявок и снизить количество споров между заемщиками, банками и бюро кредитных историй.

В документе также подчеркивается, что для малого и среднего бизнеса подобный механизм особенно важен, поскольку позволит предпринимателям быстрее понять причины отказа и подготовиться к повторному обращению за финансированием.

