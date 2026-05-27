В Сбере планируют расширить линейку кредитов в драгоценных металлах

Сбер рассматривает возможность расширения линейки кредитов в драгоценных металлах, заявил в интервью «РИА Новости» накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Поскольку продукт востребован, мы рассматриваем расширение линейки и возможность заключения сделок с новым металлом – палладием, предоставляя клиентам дополнительные возможности по кредитованию», — сказал Попов.

Он отметил, что доля займов в драгметаллах по итогам первого квартала 2026 года практически достигла 1% от корпоративного портфеля Сбербанка.

«Данный вид кредитования – это достаточно нишевой продукт для компаний, которые работают в отрасли, связанной с тем или иным металлом, где сама добыча является хеджирующим инструментом», — подчеркнул Попов.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года.