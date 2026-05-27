Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Сбере планируют расширить линейку кредитов в драгоценных металлах

Анатолий Попов: Сбер рассматривает кредиты в палладии
Пресс-служба Сбера

Сбер рассматривает возможность расширения линейки кредитов в драгоценных металлах, заявил в интервью «РИА Новости» накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Поскольку продукт востребован, мы рассматриваем расширение линейки и возможность заключения сделок с новым металлом – палладием, предоставляя клиентам дополнительные возможности по кредитованию», — сказал Попов.

Он отметил, что доля займов в драгметаллах по итогам первого квартала 2026 года практически достигла 1% от корпоративного портфеля Сбербанка.

«Данный вид кредитования – это достаточно нишевой продукт для компаний, которые работают в отрасли, связанной с тем или иным металлом, где сама добыча является хеджирующим инструментом», — подчеркнул Попов.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!