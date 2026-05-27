В Сбере создали портрет типичного бизнесмена-заемщика

Анатолий Попов: небольшие компании особенно чувствительны к колебаниям экономики

В Сбере создали портрет типичного заемщика-бизнесмена, сообщил в интервью «РИА Новости» накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он отметил, что среднестатистический заемщик – это небольшая компания сферы торговли, услуг или сельского хозяйства с невысокой рентабельностью.

«Такие компании особенно чувствительны к колебаниям экономики и нуждаются в механизмах поддержки», — сказал он.

Попов добавил, что в Сбере наблюдается спрос на оборотное кредитование по новым кредитам.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года.