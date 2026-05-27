В Госдуме назвали самую главную задачу нового бизнес-омбудсмена

Российский малый и средний бизнес абсолютно точно нуждается в усилении института бизнес-омбудсмена, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. По его словам, Шохин десятилетиями выстраивал диалог между бизнесом и властью, и станет хорошим партнером депутатов по защите и отстаиванию интересов предпринимателей.

Так он прокомментировал назначение Александра Шохина новым уполномоченным по правам предпринимателей.

«Мы видим, что вызовы экономики не дают бизнесу спокойно жить. Причем, как верно, подметил Борис Титов, это касается всех от микро до крупных предприятий. Проверки, административное давление, доступ к финансированию, налоги, кадры, аренда, расчеты с контрагентами — все эти вопросы крайне важны для предпринимательского сообщества. Но в текущих реалиях вопросом №1 я бы назвал предсказуемость правил. Постоянные изменения создают нервозность, которая мешает планировать. А без этого не может быть развития. Александр Николаевич — человек, который десятилетиями выстраивал диалог между бизнесом и государством на самом высоком уровне. У нас появился хороший партнер для совместной работы по защите прав и отстаиванию интересов предпринимателей. «, — отметил Демин.

По его словам, доклад уполномоченного всегда был серьезным содержательным документом, на который равнялись. По мнению Демина, с приходом Шохина доклад может стать еще более весомым аргументом при принятии государственных решений.



По словам Демина, бизнес рассчитывает, что институт омбудсмена получит обновление и его функционал будет полностью отвечать текущим реалиям. С момента образования института экономика в целом и предпринимательский сектор весомо трансформировались, сказал депутат. Бизнес сталкивается с вопросами не только классических проверок, но и цифровым контролем, взаимодействием с маркетплейсами, оборотом криптовалют, пояснил Демин.

«Потенциал у законодательства в сфере защиты предпринимателей есть. Часть предложений Александр Николаевич уже обсудил прямо на встрече президентом. У нас тоже есть свои наработки и уже в ближайшее время мы обсудим их на встрече с командой Александра Николаевича», — заключил Демин.

Ранее в Госдуме оценили назначение Шохина на пост бизнес-омбудсмена.