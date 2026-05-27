«Ни одного доллара»: «Совет мира» по Газе не получил обещанных денег

С момента подписания устава четыре месяца назад «Совет мира» по Газа не получил донорских $7 млрд, что негативно сказалось на темпах реализации проектов по восстановлению палестинского анклава. Об этом газета Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

«Ни доллара не поступило (в фонд ― прим. ред.)», — приводит газета слова источника.

По информации журналистов, фонд «Совета мира» пуст, а сама организация погрязла в правовой и политической неопределенности, что затормозило проекты по восстановлению Газы.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира». Для участия в работе организации американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Несмотря на то что организация изначально называлась «Совет мира по Газе», позже стало известно, что полномочия нового международного органа выйдут за пределы палестинского анклава. Европейские лидеры, в свою очередь, отнеслись к предложениям Трампа с большой долей скептицизма. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались по поводу участия России в «Совете мира».