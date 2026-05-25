Экономист объяснила нехватку долларов в обменниках

В некоторых российских обменниках возникла нехватка долларов из-за повышенного спроса населения на валюту, заявила «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления Института международных экономических связей Люза Байгузина. По ее словам, купить несколько тысяч долларов сразу и без предварительного звонка сейчас можно далеко не в каждом обменнике.

«Когда доллар опустился ниже отметки 73 рубля, многие россияне восприняли это как сигнал к покупке — психологически курс в 69–73 рубля выглядит как «временное окно возможностей». Только в апреле граждане приобрели наличной валюты на 108 млрд рублей (около $1,4 млрд), что на треть превышает мартовский показатель. Санкции против России блокируют прямые поставки банкнот из США и ЕС, из-за чего банки вынуждены пополнять резервы через страны СНГ — объемы ограничены и предсказуемы. Это создает асимметрию: спрос резко вырос, а предложение не может расти такими же темпами», — отметила Байгузина.

По ее словам, многие банки работали по старым стандартам, не рассчитывая на наплыв клиентов вне туристического сезона.

«В отдельных отделениях оставалось буквально несколько тысяч долларов, и банки вынуждены были закупать наличность друг у друга. Временный локальный дефицит — это не системный кризис, а результат совпадения вышеперечисленных факторов. Речь идет о точечных перебоях, а не об исчерпании валютных резервов страны. Для тех, кто планирует поездки за рубеж, наличная валюта по-прежнему критически важна в ряде стран, где не принимают карты «Мир», а UnionPay работает не везде. Дефицит затрудняет срочное приобретение валюты — купить несколько тысяч долларов «сразу и без предварительного звонка» сейчас реально далеко не в каждом обменнике», — сказала экономист.

По ее словам, для хранения сбережений ситуация создает психологическое давление: люди видят, что валюту «раскупают», и это провоцирует дополнительный спрос.

«Дефицит уже привел к росту маржи. Наличный доллар в обменниках может стоить на 3–4 рубля выше официального курса Центробанка. Банки повышают спреды между покупкой и продажей, чтобы компенсировать риски нестабильного снабжения и ограничить поток клиентов. Это создает парадокс — формально доллар «дешевый», но реально купить его по выгодному курсу становится все сложнее», — подчеркнула Байгузина.

Она видит, что россияне действительно массово перекладывают накопления в наличные доллары и евро, ожидая будущего ослабления рубля. Это классическое поведение в условиях валютной неопределенности: люди помнят опыт 20-летней давности, когда наличная валюта была «спасительной подушкой», пояснила эксперт. Однако она предостерегла от эмоциональных решений: курс рубля может и дальше краткосрочно укрепляться, и те, кто купил на пике ажиотажа, окажутся в психологической просадке. Разумная стратегия — покупка частями, а не «на все деньги», предупредила Байгузина.

По ее мнению, ситуация, скорее всего, нормализуется постепенно, но не мгновенно. Среди факторов, которые помогут стабилизации, экономист назвала возобновление закупок валюты Минфином после 8 мая, замедление ажиотажа (когда первая волна «опоздавших» купит валюту, спрос стабилизируется), адаптацию банков (перенастройку логистики под новый уровень спроса). Среди сложностей экономист выделила новое возможное укрепление рубля, которое запустит вторую волну покупателей валюты и усугубит дефицит, а также спрос на доллары в период отпусков.

