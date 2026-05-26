Россияне рассказали, что сделают во время падения доллара

На фоне новостей об укреплении рубля 40% опрошенных россиян хотят потратить часть сбережений, а остальное направить в накопления. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платежным сервисом Апельсин (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 23% планируют купить нужное сейчас, пока рубль крепкий, а 17% — подождать немного в надежде, что ситуация улучшится. При этом 49% жителей страны не верят, что укрепление рубля действительно отразится на ценниках в магазинах. Однако 35% опрошенных считают, что текущий курс рубля повлияет на снижение цен, а 16% уже заметили изменения на некоторые категории товаров.

Россияне поделились, что задумываются о приобретении зарубежных смартфонов, планшетов и ноутбуков (45%), одежды и обуви (45%), бытовой техники (29%), косметики и парфюмерии (29%), а также автомобилей и автозапчастей (23%) в ближайшее время. В свою очередь, от покупки останавливают неуверенность в выгодности цены (41%), нехватка полной суммы (40%) и высокий процент по вкладу в банке (20%).

Более трети опрошенных (39%) отметили, что учитывают курс доллара при крупных тратах, а 30% — нет, так как покупают все по необходимости. Еще 23% респондентов рассказали, что больше ориентируются на акции и скидки. При принятии решения о покупке дорогостоящей вещи на фоне новостей об изменении курса 28% россиян испытывают тревогу (боятся ошибиться и потратить деньги зря), 20% — облегчение (повод приобрести желаемое), 12% — азарт (приятно поймать выгодный момент), а 7% — давление (ощущение, что подталкивают к трате). Примечательно, что 14% жителей страны совершали импульсивные покупки из-за новостей о курсе доллара, а потом жалели об этом.

По данным опроса, 33% россиян обращают внимание на курс доллара во время активного обсуждения этой темы в соцсетях и СМИ, 31% проверяют его при планировании крупной покупки или поездки за рубеж, а 19% регулярно наблюдают за курсом, так как это их финансовая привычка. Более трети респондентов (36%) признались, что при изменении курса валюты начинают изучать рынок, чтобы понять, как лучше поступить с деньгами, 24% — советуются с близкими, что делать. Еще 17% покупают или продают зарубежные товары, а 8% — валюту. Более половины опрошенных (57%) нейтрально относятся к прогнозам аналитиков о состоянии рубля, 36% — доверяют им и учитывают в своих финансовых решениях, а 7% — воспринимают скептически.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее экономист объяснила нехватку долларов в обменниках.