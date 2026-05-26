Сбер рассказал о накопительных привычках петербургских клиентов

Около 1,3 млн из 10,7 млн клиентов Сбера в Санкт-Петербурге открыли вклады или накопительные счета. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Самым популярным продуктом у петербуржцев остаются вклады — их используют около 590 тыс. человек. Суммарно на депозитах размещено порядка 731 млрд рублей. Средний объем средств на одного клиента составил 1,2 млн рублей. Еще 450 тыс. клиентов использовали исключительно накопительные счета: на них разместили 198 млрд рублей, а средний объем накоплений достиг 443 тыс. рублей.

Самой финансово активной группой стали клиенты, совмещающие оба инструмента. Таких в Санкт-Петербурге оказалось около 270 тыс. человек. В совокупности они хранят на вкладах и накопительных счетах порядка 790 млрд рублей. Средний объем средств на одного клиента в этой категории достиг 2,9 млн рублей.

Петербуржцы ориентированы преимущественно на короткие сроки размещения средств. С начала 2025 года наибольшей популярностью пользовались вклады сроком на четыре месяца — их выбирали около 30% клиентов. Далее следуют вклады на пять месяцев (22%) и на три месяца (21%).

При этом около 70% вкладов после завершения срока были автоматически пролонгированы. Остальные средства клиенты перераспределяют между разными продуктами или временно выводят со счетов.

Возрастных различий в модели сбережений банк практически не зафиксировал. Молодые клиенты чаще выбирают накопительные счета, тогда как аудитория старшего возраста традиционно ориентируется на вклады с фиксированной доходностью.

Накопительные счета открыли около 719 тыс. жителей Петербурга. Из них у 638 тыс. оказался только один счет. Еще 59 тыс. клиентов используют два счета, 12 тыс. — три, а около 9 тыс. одновременно держат четыре и более. Депозитами пользуются около 863 тыс. клиентов. Более половины из них — 567 тыс. человек — имеют один вклад. При этом 173 тыс. клиентов используют два вклада, 62 тыс. — три, 27 тыс. — четыре, а еще 33 тыс. одновременно держат пять и более депозитов.