Повторный аукцион по приватизации ЮГК не состоялся

Повторные торги по продаже бывших активов предпринимателя Константина Струкова, включая долю в ПАО «Южуралзолото» (ЮГК), не были проведены. Об этом свидетельствуют данные системы ГИС «Торги».

На аукцион была подана лишь одна заявка от АО «Русские угли», которую зарегистрировали 22 мая, однако компанию не допустили к участию в торгах.

Согласно материалам информационной площадки, компанией были представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального имущества, либо их оформление не соответствует законодательству Российской Федерации.

Торги планировалось провести в формате голландского аукциона, предполагающего пошаговое снижение начальной цены до 50%. Бывшие активы Константина Струкова, ставшие государственной собственностью, первоначально оценивались в 162,02 млрд рублей. Первый аукцион, намеченный на 18 мая, был отменен по причине отсутствия заявок.

В конце апреля Росимущество сообщило, что правительство России решило выставить на продажу 67,2% акций ЮГК и другие активы группы, которые по решению суда перешли в собственность государства. Сам пакет акций «Южуралзолота» оценили в 140,4 млрд рублей.

