С судовладельцев хотят собрать сотни миллиардов рублей на новый флот

Кабмин РФ планирует заместить бюджетное финансирование программы льготного лизинга судов внебюджетным за счет надбавок к тарифу на освидетельствование судов и портовому сбору. Так, с 2026 по 2030 год планируется собрать 210 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что в обсуждаемой концепции обновления российского флота смешанного плавания «река—море», рассчитанной до 2030 года, планируется вывести из эксплуатации суда старше 40 лет и заменить их новыми отечественными сухогрузами, контейнеровозами и танкерами, построенными на верфях Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Всего должно быть построено порядка 500 судов за десять лет, отмечает «Ъ». По расчетам ОСК использование единых технических решений позволит сократить сроки строительства и снизить стоимость эксплуатации флота.

По данным источников издания, финансировать льготный лизинг новых судов предполагается за счет специального инвестиционного сбора, который предполагает введение двух дополнительных платежей: надбавки к тарифам на освидетельствование судов и повышения портовых сборов за перевозку грузов. Таким образом, в период с 2026 по 2030 год, власти планируют собрать около 210 млрд рублей, причем основную часть средств предполагается получить именно через портовые платежи.

Как пишет «Ъ», данная инициатива обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова в конце апреля. По итогам встречи, профильным министерствам и участникам рынка было поручено подготовить меры поддержки отечественных верфей и ограничить возможность закупки зарубежных судов для замещения старого флота.

