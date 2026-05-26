Названа цель визита японских правительственных чиновников в РФ

Высокопоставленные японские чиновники прибыли в РФ, чтобы провести переговоры с российскими коллегами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности азиатской страны Рёсэя Акадзаву.
По его словам, в том числе в Москву отправились заместитель европейского департамента министерства иностранных дел Японии Масаки Исикава и глава департамента торговой политики министерства экономики, торговли и промышленности Масаёси Араи.
«Цель этого визита — коммуникация с российской стороной в контексте защиты активов японских компаний, работающих в РФ», — рассказал Акадзава.
От уточнения подробностей он решил воздержаться.
10 мая в минэкономики Японии объявили о подготовке визита делегации правительственных чиновников в РФ. В заявлении уточнялось, что поездка запланирована на конец месяца. Как отметили в ведомстве, в зависимости от ситуации к чиновникам могут присоединиться представители частных компаний. Информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники писало, что в состав делегации могут включить специалистов компаний Mitsui & Co., а также Mitsui O.S.K. Lines.
Ранее японский депутат признал, что антироссийские санкции стали ударом по национальным интересам страны.