Названа цель визита японских правительственных чиновников в РФ

Акадзава: чиновники МИД и минэкономики Японии прибыли в РФ для защиты компаний

Высокопоставленные японские чиновники прибыли в РФ, чтобы провести переговоры с российскими коллегами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности азиатской страны Рёсэя Акадзаву.

По его словам, в том числе в Москву отправились заместитель европейского департамента министерства иностранных дел Японии Масаки Исикава и глава департамента торговой политики министерства экономики, торговли и промышленности Масаёси Араи.

«Цель этого визита — коммуникация с российской стороной в контексте защиты активов японских компаний, работающих в РФ», — рассказал Акадзава.

От уточнения подробностей он решил воздержаться.

10 мая в минэкономики Японии объявили о подготовке визита делегации правительственных чиновников в РФ. В заявлении уточнялось, что поездка запланирована на конец месяца. Как отметили в ведомстве, в зависимости от ситуации к чиновникам могут присоединиться представители частных компаний. Информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники писало, что в состав делегации могут включить специалистов компаний Mitsui & Co., а также Mitsui O.S.K. Lines.

