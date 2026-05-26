ЦБ спрогнозировал рост доли безналичных платежей в России

Глава отдела ЦБ Бакина: доля безналичных платежей достигнет 90 % в 2026 году

Доля безналичных платежей в розничном обороте может достичь 90% до конца 2026 года. Об этом заявила глава департамента Банка России Алла Бакина, ее слова приводит РИА Новости.

«Мы на самом деле ожидаем, что порог 90% достигнем до конца текущего года или в следующем году», — сказала Бакина.

Глава департамента ЦБ России отметила, что регулятор не видит тренда роста на использование наличных денег.

Между тем доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам января — марта текущего года выросла на 0,9 п.п., до 88,9%, указывается в обзоре Центрального банка о развитии национальной платежной системы.

В конце апреля заместитель председателя правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что банк обеспокоен тенденцией перехода части расчетов в наличные, так как доля безналичных операций перестала расти.

Ранее россиян предупредили о сокращении числа банкоматов.