Студенты рассказали о своем отношении к психологам

Более 50% опрошенных студентов хотят, чтобы в вузах работали психологи
Pressmaster/Shutterstock/FOTODOM

Более половины (53%) опрошенных российских студентов считают, что вузам необходимо иметь в своем штате специалистов для оказания бесплатной психологической помощи. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра университета «Синергия» (есть у «Газеты.Ru»).

38% находят это необязательным, а 9% затруднились с ответом,

Главная задача психологов в университетах — помогать студентам справляться со стрессом перед важными событиями, в том числе перед экзаменами. Такой точки зрения придерживаются 49% опрошенных. По мнению 27%, психологи нужны прежде всего для того, чтобы содействовать студентам в решении личных проблем, связанных, например, с отношениями, тревожностью или низкой самооценкой. Оставшиеся 24% видят первоочередную задачу психологов в профессиональном и карьерном консультировании.

17% участников опроса точно хотели бы обратиться за бесплатной психологической поддержкой в своем вузе, если у них возникнет такая потребность. 42% рассматривают для себя такую возможность при определенных обстоятельствах. 26% предпочли бы платного специалиста, а 15% заявили, что психолог им не нужен и не потребуется в будущем.

54% респондентов поддерживают идею об увеличении числа психологов в российских вузах. 39% не видят в этом необходимости. Оставшиеся 7% воздержались от ответа. Между тем большинство опрошенных (79%) полагают, что студентов нужно активнее информировать о возможности получить в вузах бесплатную психологическую помощь.

В целом российские студенты положительно относятся к психологам: 65% считают их работу полезной и важной. Нейтрально воспринимают этих специалистов 27% опрощенных, а отрицательно — 8%.

Самым удобным форматом психологической поддержки студенты назвали индивидуальные очные консультации. Их предпочли бы 52% опрошенных. Онлайн-консультации выбрали бы 28%, групповые тренинги — 14%. Еще 6% уверены, что формат не имеет особого значения.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. студентов.

Ранее россиян призвали не бояться помощи психологов.

 
