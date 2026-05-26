Зумеры массово хотят торговать на маркетплейсах

Почти половина (48%) опрошенных зумеров 1996-2010 года рождения считает интернет-торговлю, в том числе на маркетплейсах, самым подходящим вариантом для собственного бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Яндекс Маркетом» и Точка Банком ко Дню предпринимателя 26 мая (есть у «Газеты.Ru»).

Это больше, чем у миллениалов (1981-1996) и иксов (1986-1980) — 43% и 32% соответственно.

Среди зумеров положительно относятся к онлайн-продажам 40% респондентов, а отрицательно только 14% — это самый низкий показатель среди трех поколений. Зумеры отличаются быстротой принятия решений: чаще всего они регистрируют ИП в 22–24 года, а пик приходится на 23 года — в этом возрасте бизнес открывают 14% представителей поколения, когда обычно молодые люди только оканчивают вузы. Больше четверти зумеров (28%) видят онлайн-торговлю как единственное направление для своего будущего бизнеса, а каждый пятый — рассматривает этот вариант наряду с другими сферами предпринимательства. У зумеров, которым интересен запуск бизнеса в других сферах, популярны такие направления, как маркетинг и PR (44%), индустрия искусств и развлечений (23%), услуги по ремонту и клинингу (23%).

Миллениалы — самое поляризованное поколение: 46% относятся к онлайн-торговле положительно, а 22% — отрицательно. Запустить свои интернет-продажи планируют 43% респондентов, из них три четверти готовы совмещать их с другими видами бизнеса. У миллениалов, которым интересно предпринимательство в других сферах, популярны такие направления, как IT (39% респондентов), услуги по ремонту и клинингу (17%), транспорт и логистика (11%).

Иксы относятся к онлайн-торговле наиболее сдержанно среди трех поколений: 68% воспринимают ее нейтрально и только 13% — положительно. Запустить продажи в интернете планируют 32% респондентов, и лишь 7% готовы заниматься этим как единственным делом. У иксов, которые готовы запустить бизнес в других сферах, самыми популярными направлениями стали производство товаров (45% респондентов), строительство и недвижимость (13%), услуги по ремонту и клинингу (13%).

Каждый четвертый клиент Точка Банка из возрастной группы зумеров уже ведет бизнес на маркетплейсе. Среди клиентов из других возрастных групп таких людей меньше: среди миллениалов их 14%, а среди иксов — 9%.

Для 90% зумеров-клиентов банка продажи на маркетплейсах стали первым предпринимательским опытом. При этом средний срок существования такого бизнеса у них короче, чем у миллениалов: два года против трех. И доля закрытых бизнесов у зумеров больше, чем у представителей других поколений: 46% против 42% у миллениалов и 40% у иксов. Аналитики Точка Банка объясняют это как недавним выходом молодых людей на рынок, так и их более высокой мобильностью: они быстрее тестируют бизнес-гипотезы и легче закрывают нерентабельные проекты, чтобы запускать новые.

Средний оборот на маркетплейсах у активных клиентов из числа зумеров составляет 394 142 рубля в месяц — это на 9% и 17% больше, чем у миллениалов и иксов соответственно. По среднему обороту лидируют миллениалы (1,1 млн рублей), но зумеры отстают от них по этому показателю всего на 4%.

«Зумеров в интернет-торговлю приводит чужой успех: по данным опроса, 71% представителей этого поколения, желающих запустить бизнес именно на маркетплейсах, назвали главным мотиватором успешные примеры среди известных предпринимателей и собственного окружения. Еще 66% отметили, что их мотивирует интерес к самой сфере торговли, а 58% привлекает возможность быстро заработать», — сказал руководитель B2B‑направления «Яндекс Маркета» Владимир Пернай.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. россиян.

