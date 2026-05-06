Названы плюсы и минусы дарения квартир

Адвокат Янгузарова: россияне могут сэкономить на налоге за счет дарения квартиры
Александр Кряжев/РИА Новости

Сэкономить на налоге поможет дарение квартиры. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат Маргарита Янгуразова. По ее словам, подарить недвижимость по закону можно детям, супругам, родителям, полнородным братьям и сестрам. Адвокат назвала также минусы дарения квартиры.

«В отличие от наследства как по закону, так и по завещанию, сделка дарения при жизни наследодателя не облагается налогом, а если получить наследство, то близкие родственники заплатят 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тыс. рублей пошлины через нотариуса. Для остальных родственников и третьих лиц пошлина через нотариуса 0,6% от стоимости наследуемого имущества и  не более 1 млн рублей и налог при дарении НДФЛ по прогрессивной шкале сохранены», — отметила Янгузарова.

Она видит плюс только в экономии средств: в каждом конкретном случае необходимо просчитывать пошлину по завещанию или НДФЛ по дарению, в остальном при желании наследников оспорить сделку дарения или завещания все остается по-прежнему — указанные сделки оспоримы и могут быть признаны недействительными, как в виду состояния здоровья наследодателя, так и введения его в заблуждение при оформлении дарения или завещания. Поэтому если в семье назревает конфликтная ситуация, то ее через дарение не избежать, сказала адвокат. Дарителю в возрасте лучше пройти комплексное освидетельствование у психолога, психиатра и невролога на предмет своего психического состояния, посоветовала Янгузарова. Для налоговой подготовить пакет подтверждающих документов о родстве: свидетельство о рождении, браке, перемени имени, предупредила адвокат.

Также даритель может предусмотреть право проживания в указанной квартире до своей кончины или зарегистрированных лиц, а также отмену дарения если даритель переживет одаряемого для сохранения своих прав, сказала эксперт. Избежать долгов при дарении недвижимости не получится, например в банкротстве сделки проверятся и могут быть отменены, а если недвижимость в ипотеке без согласия банка (залогодержателя) дарение не оформить, подчеркнула Янгузарова.

Она заключила, что риски оспаривания наследниками сделок наследодателя и претензий налогового органа при дарении могут быть сохранены, всплеска на дарение недвижимости не ожидается.  

Ранее россиянам назвали четыре основания для отмены дарения квартиры.

 
