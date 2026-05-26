Финансист заявила о пользе спонтанных покупок

Незапланированные покупки воспринимаются только как угроза финансовой стабильности, но в разумных пределах они помогают поддерживать эмоциональный комфорт. Об этом «Газете.Ru» заявила финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.

«Когда человек полностью запрещает себе любые необязательные расходы, растет психологическое напряжение, а контроль над финансами начинает ассоциироваться с постоянными ограничениями. Гораздо эффективнее работает подход, при котором в бюджете изначально предусмотрена отдельная часть на приятные мелочи, развлечения или ситуативные желания. Тогда такие траты перестают восприниматься как ошибка и становятся частью системы управления деньгами. Кроме того, наличие «свободного бюджета» помогает снизить вероятность эмоционального шопинга. Человек понимает свои рамки и реже выходит за них под влиянием усталости или стресса», — отметила Матвеева.

Она рассказала, как рассчитать комфортную сумму на спонтанные покупки: для начала стоит определить три базовые категории расходов — обязательные траты (жилье, коммунальные услуги, транспорт, продукты), накопления и финансовые цели, свободные расходы, а ориентироваться можно на простую формулу:

Свободный бюджет = доход − обязательные расходы − сумма накоплений.

«Например, если ежемесячный доход составляет 90 тыс. рублей, обязательные расходы — 55 тыс., а еще 15 тыс. человек откладывает, то на свободные траты остается 20 тыс. рублей. При этом необязательно планировать конкретные покупки в рамках этого бюджета: лучше иметь возможность тратить его по настроению, тем самым удовлетворяя потребность в импульсивном шопинге», — сказала Матвеева.

По ее словам, есть несколько признаков того, что лимит на спонтанные траты подобран комфортно. Во-первых, после покупок не приходится компенсировать расходы за счет сокращения обязательных платежей, уточнила эксперт. Во-вторых, вы продолжаете регулярно откладывать деньги и не нарушаете собственные финансовые цели, добавила финансист. В-третьих, исчезает ощущение постоянного внутреннего конфликта между желанием порадовать себя и необходимостью ограничивать себя, сказала Матвеева.

По ее мнению, полезно также анализировать структуру импульсивных покупок — иногда оказывается, что значительная часть свободного бюджета уходит на то, что не приносит реального удовольствия. Поэтому важно оптимизировать свое финансовое поведение даже в рамках этой категории трат, посоветовала эксперт. При этом ключевая метрика здесь — не рациональность, как в накоплениях, а уровень удовлетворенности, подчеркнула Матвеева.

Она добавила, что финансовые привычки и образ жизни со временем меняются. Летом обычно растут расходы на поездки, встречи и отдых, осенью — на обучение и подготовку к холодному сезону, перед праздниками увеличиваются траты на подарки и развлечения, пояснила финансист. Поэтому сумма на спонтанные покупки не будет фиксированной круглый год, предупредила Матвеева.

Она считает, что оптимально пересматривать свой «бюджет на радости» хотя бы раз в несколько месяцев, учитывая изменения доходов, целей и сезонных расходов. Такой подход помогает сохранить баланс между дисциплиной и комфортным уровнем жизни, констатировала эксперт. В конечном итоге задача грамотного планирования состоит не в полном отказе от удовольствий, а в том, чтобы сделать их безопасной частью личного бюджета, заключила Матвеева.

