Названы «священные» категории трат россиян

У россиян сформировался список «священных» категорий трат, бюджеты на которые защищены сильнее всего. Россияне не готовы экономить на здоровье, образовании и развитии детей, базовом бытовом комфорте, заявил «Газете.Ru» бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

«Россияне не экономят на медицинских услугах, качественных лекарствах, превентивной медицине, образовании и развитии детей, а также на базовом бытовом комфорте. Любопытно, что сервисы доставки готовой еды и продуктов окончательно перешли из разряда роскоши в категорию жесткой необходимости — потребитель готов платить за экономию собственного времени. Набирает обороты концепция «доступного гедонизма»: урезая крупные траты, люди балуют себя мелочами — хорошим кофе, качественной локальной косметикой или короткими поездками на выходные», — отметил Трепольский.

По его словам, отношение россиян к крупным покупкам претерпело самые радикальные изменения — из-за высокой стоимости заемных средств покупка недвижимости или автомобилей «в кредит по первому желанию» ушла в прошлое. Крупный чек теперь планируется месяцами, а уровень потребительского оптимизма в этих сегментах заметно снизился, сказал эксперт. По его наблюдениям, россияне предпочтут подождать, изучить десятки отзывов, сравнить цены на всех цифровых площадках и дождаться идеального момента, пока их средства «работают» на накопительном счете. Спонтанная «терапия покупками» сменилась терапией растущего баланса в банковском приложении, сказал Трепольский.

