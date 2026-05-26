Россияне пристрастились к водным прогулкам

«Трипстер»: 57% опрошенных россиян совершали водные прогулки дважды в 2025 году
Кристина Соловьёва/РИА Новости

Большинство (57%) опрошенных россиян в прошлом году отправлялись на водные прогулки два и более раз, а 36% признались, что покупают такие прогулки практически ежегодно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Трипстер» (есть у «Газеты.Ru»).

За последний год 65% респондентов заказывали водные прогулки во время поездок по России, а 59% — в городе проживания.

Самым популярным транспортом для водных прогулок стали теплоходы и паромы. Их выбирали 68% тех, кто отправлялся на прогулку во время путешествий, и 75% — среди тех, кто катался по воде в своем городе. На водные прогулки россияне в основном отправляются с семьей, включая детей, — такой вариант выбрали 45% опрошенных. Также время предпочитают проводить с партнером (25%) или друзьями (25%).

Для 34% туристов водная прогулка становится заранее спланированным и обязательным пунктом программы путешествия по России. В то же время среди тех, кто выбирает водные экскурсии в своем городе, мотивация чаще связана с повторением положительного опыта: 39% респондентов уже посещали водные прогулки ранее и захотели вновь получить впечатления.

Те, кто покупает водные прогулки в путешествиях, чаще всего делают это ради возможности лучше узнать город и увидеть его с необычного ракурса — так ответили 32% опрошенных. Еще 24% рассказали, что хотят открыть для себя красивые природные места. Среди тех, кто выбирается на водные прогулки в своем городе, главной причиной выбора такого отдыха становится желание расслабиться и сменить обстановку — об этом заявили 35% респондентов. Другие 24% рассматривают водные прогулки как способ провести время с семьей.

При выборе водной прогулки путешественники в первую очередь обращают внимание на маршрут и содержание экскурсии — какие места и достопримечательности удастся увидеть. Этот фактор оказался важен для 39% респондентов, которые заказывают водные прогулки в поездке. Также значимыми стали продолжительность прогулки (31%), безопасность (29%) и наличие экскурсионной программы во время маршрута (26%). Стоимость при этом играет менее важную роль для туристов: только 19% назвали цену одним из ключевых факторов. А вот среди тех, кто выбирает водные прогулки в своем городе, чувствительность к стоимости выше — для 25% важно, чтобы экскурсия была недорогой.

В опросе приняли участие 1 тыс. россиян.

