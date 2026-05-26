Стало известно, с какими проблемами столкнулись россияне в майские праздники

В майские праздники россияне чаще всего обращались в СберСтрахование из-за задержек рейсов, следует из статистики заявлений за период с 1 по 11 мая. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики компании.

«Так, на страховки для туристов пришлось более трети всех обращений за это время — 39%, а самой распространенной их причиной стала задержка рейса, с ней столкнулись 88% пострадавших. Всего с 1 мая по 11 мая 2026 года СберСтрахование получило от розничных клиентов более 2 тыс. заявлений в связи со страховыми случаями. На втором месте полисы каско — на них пришлось 23% от всех происшествий. Чаще всего страховые случаи были связаны с ДТП (40% обращений по каско) и повреждением автомобилей из-за падения посторонних предметов (37%), включая последствия непогоды, например падение деревьев. Еще 12% заявлений пришлось на повреждение машин третьими лицами», — отметили аналитики.

По их данным, в связи с травмами в период длинных майских выходных компания получила 14% обращений. Самые частые причины — это инциденты в быту и спортивные травмы: 37 и 22% соответственно, уточнили эксперты.

Они добавили, что с жильем были связаны 12% всех заявлений о страховых случаях в майские праздники: 31% из них пришлись на бытовые заливы. Еще около 6% составили обращения из-за повреждений домов и квартир в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, причем в большинстве, 62% случаев, причиной становился сильный ветер, уточнили аналитики. По их данным, на страхование гражданской ответственности перед третьими лицами пришлось 5% заявлений, еще по 3% — на пожары и противоправные действия третьих лиц. Среди всех обращений, связанных с жильем, 63% поступили по полисам добровольной защиты, остальные 37% — по договорам ипотечного страхования, сказали эксперты.

Они заключили, что на полисы защиты средств на банковских счетах и картах пришлось 5% обращений в период майских праздников. В 91% случаев они были связаны с несанкционированными денежными переводами, подытожили в компании.

